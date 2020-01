Hoge vrachtwagen richt ravage aan, Beneluxtunnel deels dicht

Een te hoge vrachtauto heeft vanochtend een ravage aangericht in de westelijke buis van de Beneluxtunnel. De schade aan de tunnel is zo groot dat hij richting het zuiden volledig dicht is. Rijkswaterstaat heeft nog geen idee hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren.

"We zijn nog bezig precies te onderzoeken wat er moet gebeuren. Maar het is wel duidelijk dat de schade behoorlijk groot is. Zo ligt er nogal wat bedrading los", zegt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. Het is volgens haar onbekend wanneer de tunnel hersteld is en weer open kan.

De eerste melding van de ravage kwam rond 09.30 uur, meldt RTV Rijnmond. Zowel de tunnelwanden als het plafond zijn ernstig beschadigd.

Aan gruzelementen

De bestuurder is staande gehouden, aldus een woordvoerster van de Rotterdamse politie. Volgens haar kon hij niet verder rijden met zijn vrachtauto nadat hij de tunnel "aan gruzelementen had gereden". De politie heeft hem direct aangesproken. "Maar van een aanhouding wil ik niet spreken. Mogelijk dat de schade op hem verhaald kan worden. Dat is nog niet bekend."

Automobilisten die voor de tunnel vast kwamen te staan, zijn allemaal weggeleid. Verkeer kan omrijden via de andere tunnelbuis van de Beneluxtunnel of via de A13, A20 en A16.