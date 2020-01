Honderden bergtoeristen gered na lawine Himalaya

In Nepal is een populaire trektochtroute in het Himalayagebergte getroffen door een lawine. Daarbij is zeker een bergtoerist gewond geraakt. Hij is afgevoerd met een helikopter.

Zes mensen worden nog vermist. Het gaat om vier Zuid-Koreanen en twee Nepalese gidsen.

Een reddingsteam is naar hen op zoek, maar het weer helpt niet mee, zegt de lokale politie. "Onze helikopter staat klaar om op te stijgen, maar dat kan pas als het opklaart."

Hulpdiensten en vrijwilligers hebben al zo'n 200 mensen via andere trekroutes gered.

Annapurna

Het incident gebeurde niet ver van het base camp van de berg Annapurna, op zo'n 3230 meter hoogte.

De Annapurna (8091 meter) is een van de hoogste bergen van de Himalaya. Door de vele lawines en steile hellingen vallen er jaarlijks meer doden dan op de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld.

In 2014 kwamen veertig mensen om het leven toen een sneeuwstorm over de berg raasde.