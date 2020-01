Ministerie waarschuwt Nederlanders in Spanje voor noodweer

Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt Nederlanders in Spanje voor slecht weer langs de oostkust. Voor morgen is code rood afgekondigd voor de kust van Ibiza en Valencia omdat er metershoge golven kunnen ontstaan door de storm Gloria.

In de regio's Catalonië, Valencia en de Balearen, de eilandengroep waar Ibiza deel van uitmaakt, kunnen regen en sneeuw voor overlast zorgen. Spanjaarden in de omgeving van Alicante en Valencia die van plan zijn zondag eropuit te gaan, wordt geadviseerd de plannen naar vandaag te vervroegen. In de overige gebieden in het oosten van Spanje geldt code oranje of geel.

Waarschuwingen zeldzaam

Volgens correspondent Rop Zoutberg zijn dergelijke waarschuwingen in Spanje zeldzaam. "In Valencia geldt voor het eerst sinds de invoering van een waarschuwingssysteem in 2007 code rood in de maritieme gebieden."

"Het is een combinatie van harde wind, zware regenval, maar ook sneeuw: vooral in het noorden van het land, maar het kan ook in Valencia en Alicante vallen. Dat is uitzonderlijk", zegt Zoutberg. "In 2017 is afgesproken om dit soort stormen te melden en namen te geven. Het is nu de derde keer dat dat gebeurt."

Het noodweer raast in korte tijd over delen van het land. "Het is maandag alweer voorbij, dus alles valt samen in een korte periode. In twaalf uur tijd kan er in Valencia, Alicante en op de Balearen 120 liter regen per vierkante meter vallen."

Komende week bestaat ook in de Pyreneeën kans op noodweer, vooral aan de zuidkant. Dat kan zelfs tot aardverschuivingen leiden.