Sint Willebrord wil zijn opgeheven bushaltes terug

Inwoners van Sint Willebrord zijn een actie begonnen om de bus weer in hun kerkdorp te laten stoppen.

"Wij zijn hier compleet afgesloten van de buitenwereld. Dit kan zo echt niet", zegt Anouck Bruijns bij Omroep Brabant. Zij is gisteren een petitie begonnen om buslijn 312 (Breda-Roosendaal) terug te krijgen naar het dorp. Vanochtend was die petitie meer dan 300 keer ondertekend.

Sint Willebrord telt ruim 9000 inwoners en ligt tussen Breda en Roosendaal. Arriva besloot eind vorig jaar de bushaltes in het dorp op te heffen. Wie nu lijn 312 wil nemen, moet drie kilometer lopen naar de dichtstbijzijnde halte.

In Sint Willebrord rijdt nog wel een dorpsbus. Bruijns noemt dat een schijnoplossing, omdat ritten met die bus duur zijn en ook kinderen de volle prijs betalen. De dorpsbus rijdt bovendien alleen op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur, en moet een dag van tevoren gereserveerd worden.

Uitgebreid overleg

Arriva laat weten dat de wijziging van bushaltes en het zoeken naar alternatieven nauwkeurig is verlopen. "Er is de afgelopen twee jaar uitgebreid overleg is geweest met de gemeente, de provincie, de dorpsraden en de belangenverenigingen voor ouderen in Sprundel en Sint Willebrord."

Volgens Arriva is de dienstregeling in samenwerking met de provincie tot stand gekomen. Ook de Brabantse belangenorganisatie van reizigers en de gemeenten hebben erover meegepraat, aldus een woordvoerster.