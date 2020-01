Twee medewerkers van bedrijf op Schiphol verdacht van drugssmokkel

Twee medewerkers van een bedrijf op Schiphol zijn aangehouden op verdenking van drugssmokkel. De 39-jarige man uit Almere en 53-jarige man uit Lelystad werden dinsdag gearresteerd en gisteren voorgeleid bij de rechter-commissaris.

De arrestaties zijn het resultaat van een samenwerking van de douane, de fiscale opsporingsdienst FIOD en de Koninklijke Marechaussee, het zogeheten Cargo Harc-team Schiphol. Rechercheurs kwamen de mannen op het spoor nadat de douane vorig jaar april 102 kilo cocaïne had aangetroffen in een vracht afkomstig uit Zuid-Amerika. De partij cocaïne zat verstopt in dozen.

Na onderzoek kwamen de twee mannen in beeld. Na de arrestaties werden de huizen van de mannen doorzocht. Daarbij werden onder meer twee voertuigen en een groot aantal luxegoederen, waaronder tientallen tassen van de merken Gucci, Louis Vuitton en Chanel, in beslag genomen.

De rechter-commissaris bepaalde gisteren dat de mannen langer blijven vastzitten voor verder onderzoek. Het Cargo Harc-team sluit meerdere aanhoudingen niet uit.