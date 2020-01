Braziliaanse minister ontslagen om beschuldiging citeren Goebbels

De Braziliaanse minister van Cultuur, Roberto Alvim, is ontslagen omdat hij in een promotiefilmpje Hitlers minister van Propaganda, Joseph Goebbels, lijkt te citeren. Alvim ontkent de aantijgingen en zegt dat het toevallig is gebeurd.

De minister maakte promotie voor een nationale kunstprijs. In het filmpje zegt hij: "Braziliaanse kunst zal het komend decennium heroïsch en nationaal zijn, met een groot vermogen om emoties los te maken. Het zal diep verbonden zijn met de ambities van ons volk, of het zal niets zijn." Op de achtergrond is de opera Lohengrin van Richard Wagner te horen, een van de favoriete opera's van Hitler.

De uitspraak lijkt op die van Goebbels in 1933, die werd opgetekend door de Duitse historicus Longerich: "Duitse kunst zal komend decennium heroïsch, feitelijk en helemaal vrij van sentiment zijn. Het zal nationaal zijn met grote pathos en binding, of het zal niets zijn."

Toeval

Alvim zegt op Facebook dat er niets mis is met zijn uitspraak en dat één zin toevallig overeenkomt met een toespraak van Goebbels. "Ik heb hem niet geciteerd en ik zou het nooit doen, maar de zin is op zichzelf perfect." Hij zegt dat de toespraak is opgesteld op basis van verschillende ideeën van zijn adviseurs. Alvim heeft niet gereageerd op het gebruik van Wagners muziek.

In de Braziliaanse politiek werd het vertrek van Alvim geëist, onder meer door de voorzitter van het Lagerhuis. Die zei dat de minister "alle grenzen heeft overschreden" met de "onacceptabele" video.

President Bolsonaro neemt afstand van de uitspraak van zijn minister en noemt de toespraak "ongelukkig". Bolsonaro zegt dat hij totalitaire en genocidale ideologieën afwijst, zoals het nazisme en het communisme. "We willen onze volledige steun uitspreken aan de Joodse gemeenschap, waar we vrienden mee zijn en veel waarden mee delen", schrijft de president op Twitter.