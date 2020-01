Leegstand winkels neemt weer toe, nu ook in grote steden

In het afgelopen jaar is de leegstand van winkelpanden weer toegenomen, voor het eerst sinds 2015. Marktonderzoekbureau Locatus meldt dat ruim 7 procent van de winkelpanden nu leegstaat.

Nederland telt ruim 90.000 winkels. Meer dan 2700 winkels sloten hun deuren in 2019, waaronder warenhuizen van Hudson's Bay. Het is het hoogste aantal sinds 2004, ruim 40 procent meer dan in 2018.

Naast faillissementen lijkt de verzadiging van horeca een rol te spelen. In de afgelopen jaren werden jaarlijks zo'n 700 panden gevuld met horeca, in 2019 waren het er met 239 een stuk minder. De ombouw van winkels tot woningen of kantoren stagneert.

Lege etalages

De grootste toename van leegstand is te zien in de centra van grote steden. Ook daar verschijnen nu lege etalages in het winkelstraatbeeld. Tot vorig jaar bleven deze gebieden meestal nog gespaard voor leegstand.

Door de onzekerheid in de winkelmarkt en de stagnering van ombouw van lege panden verwacht Locatus dat de leegstand in 2020 verder zal toenemen.