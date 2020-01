Grote Amerikaanse luchthavens extra waakzaam voor Chinees coronavirus

Drie grote Amerikaanse vliegvelden gaan reizigers uit de Chinese stad Wuhan, waar een nieuw coronavirus is opgedoken, per direct extra controleren. JFK Airport in New York, San Francisco International en Los Angeles International zullen passagiers screenen op symptomen die op het virus duiden. Eerder kondigden Hongkong, Singapore, Thailand en Zuid-Korea dat ook al aan.

De uitbraak van het longvirus, dat verwant is aan SARS en MERS, begon eind vorige maand in Wuhan. Ruim veertig mensen werden ziek, van wie er twee zijn overleden. Het virus werd deze week ook in Japan en Thailand geconstateerd bij mensen die in China waren geweest.

Medewerkers van het Erasmus MC helpen China met het onderzoek naar het coronavirus, waar vooralsnog weinig over bekend is. Volgens de Nederlandse onderzoekers lijkt de uitbraak voorlopig redelijk onder controle, maar Britse deskundigen zetten daar vraagtekens bij.

Wetenschappers van het MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis in Londen, die ook de Wereldgezondheidsorganisatie adviseren, vermoeden dat er niet 40 mensen zijn besmet, maar mogelijk zelfs 1700. Dat komt vooral doordat het virus ook in andere landen is opgedoken. Onderzoeker Neil Ferguson zegt tegen de BBC dat hij zich nu veel meer zorgen maakt dan een week geleden.

De wetenschapper wijst op het feit dat mensen het virus kunnen overdragen. Daar komt bij dat volgende week het Chinees Nieuwjaar wordt gevierd, waardoor naar verwachting miljoenen mensen naar hun familie zullen reizen. Dat maakt het gevaar op besmetting groter.