FNV: plannen drugs- en alcoholtesten onaanvaardbaar

FNV vindt de kabinetsplannen om drugs- en alcoholtesten op meer werkplekken toe te staan onaanvaardbaar. Volgens de vakbond tasten de testen grondrechten van werknemers aan. Bovendien noemt FNV de plannen slecht onderbouwd.

Het idee van staatssecretaris Van Ark is om drugs- en alcoholtesten ook toe te staan bij chemische bedrijven. Nu mogen alleen piloten, machinisten en politieagenten worden getest.

Van Ark zei vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal dat gekozen is voor de chemische industrie, omdat iemand "met één druk op de verkeerde knop" veel ellende kan aanrichten bij een bedrijf, collega's en omwonenden.

Hoeveel ongelukken jaarlijks gebeuren na middelenmisbruik zei de staatssecretaris niet. Wel krijgt zij naar eigen zeggen veel signalen van werkgevers dat de testen nodig zijn. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland juichen de plannen toe en pleiten voor een uitbreiding naar andere sectoren.

'Alsof Nederland dagelijks beschonken gaat werken'

Maar de plannen zijn vooral gebaseerd op borrelpraat, schrijft de FNV in een persbericht. "Hier wordt een beeld geschetst alsof werkend Nederland elke ochtend beschonken of onder invloed van drugs naar het werk gaat, maar er zijn geen cijfers die suggereren dat er sprake is van een reëel probleem."

Werkgevers mogen hun personeel nu niet testen. Voor de wet wegen de privacy en de lichamelijke integriteit op dit moment zwaarder dan eventuele risico's van benevelde werknemers.

Toch gebeurt het wel al regelmatig. Tientallen bedrijven in de industrie, in de havens en de chemie testen hun werknemers weleens, bleek al na een rondgang van de NOS. Ook kwam autobedrijf VDL Nedcar in november 2018 in het nieuws met het bericht dat daar regelmatig testen op de werkvloer plaatsvinden.