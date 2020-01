Geen bussen door Drents gehucht, de bochten zijn te krap

Het Drentse plaatsje Lhee moet het de komende tijd zonder bus doen. De grote harmonicabussen van Qbuzz blijken niet door de bochten van het kleine dorp te passen. De ruim 300 inwoners van Lhee moeten nu naar het naastgelegen Dwingeloo voor de dichtstbijzijnde bushalte. Dat is zeker een kwartier lopen.

Vroeger reed lijn 35 langs meerdere haltes in het dorp. Maar in de nieuwe dienstregeling, die half december inging, schrapte Qbuzz de lijn.

Het plan was om één bushalte langs de provinciale weg te maken. Daar zou de buslijn 28 van Beilen naar Meppel langskomen. Maar dat plan ging niet door omdat een inwoner van Lhee bezwaar maakte tegen de bouw van de halte. Die zou direct voor zijn huis komen.

"Ik ben hier komen wonen voor de ruimte en het uitzicht. Ik mag aan en rond mijn historische boerderij alleen zaken veranderen als ik het inpas in het landschap. En er mogen wel twee grote moderne glasbakken (hij doelt op de bushaltes, red.) met een fietsenstalling komen?", zei hij eerder tegen RTV Drenthe.

Gevaarlijk

Als alternatief is geprobeerd om een deel van de oude route van lijn 28 op te nemen in de nieuwe buslijn. Maar de bussen passen dus niet door de bochten. "De bus moet door de berm en dan was er tijdens de testrit ook nog eens geen ander verkeer op de weg", zegt Jorne Bonte van het OV-bureau Groningen Drenthe tegen RTV Drenthe.

Hij probeerde samen met twee buschauffeurs een route te vinden. Ook de draai naar een provinciale weg is volgens hem gevaarlijk. "De buschauffeur moet vanwege de bomen al op de weg staan om verkeer van links te kunnen zien. En bij het opdraaien gebruikt de bus ook de andere rijbaan. Dat zien we niet zitten."