23 jaar cel voor liquidatie Diemen in bijzijn kind

De rechtbank in Amsterdam heeft een man veroordeeld tot 23 jaar cel voor een liquidatie in 2016 in Diemen. Het slachtoffer, Vincent Jalink, werd in het bijzijn van zijn zoon van 9 vermoord. De rechter volgt de strafeis van het Openbaar Ministerie.

Bij de liquidatie werd veel geweld gebruikt. De veroordeelde Gideon G. schoot twaalf keer op Jalink. De rechtbank rekent het hem zwaar aan dat het jongetje erbij was. Jalink had hem opgehaald en werd bij zijn auto voor zijn huis onder vuur genomen.

Het slachtoffer werd volgens een getuige geliquideerd om een crimineel geschil. Hij zou ongeveer een miljoen euro hebben aangenomen van een groep Urker vissers om cocaïne te kopen. Toen hij de drugs niet leverde, werd de moord op hem beraamd.

Jalink was een feestorganisator met banden met de onderwereld. Zo was hij vlak voor zijn dood veroordeeld voor witwassen. Ook liepen er naar verluidt nog zaken rondom plofkraken en drugsbezit tegen hem.

Zucht naar geld

Het Openbaar Ministerie denkt dat G. de moord pleegde met medeverdachte Jerello G. De zaak tegen hem en de twee mogelijke opdrachtgevers voor de moord wordt in het voorjaar behandeld.

Gideon G. zit al een tijdje vast: hij is al een aantal keer veroordeeld en kreeg in 2017 zeven jaar cel voor het voorbereiden van een liquidatie. Volgens het OM wordt hij slechts gedreven door de zucht naar geld en zijn positie binnen het criminele milieu.