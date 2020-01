Zeldzame munt koning Edward VIII verkocht voor ruim miljoen euro

Een zeldzame munt met een afbeelding van de Britse koning Edward VIII is aan een privéverzamelaar verkocht voor omgerekend 1,17 miljoen euro. Daarmee is het de duurste Britse munt ooit.

De munt, waarvan er maar zes zijn gemaakt, is nooit in productie gegaan omdat Edward VIII nog voor zijn officiële kroning afstand deed van de troon. Hij trouwde liever met de Amerikaanse gescheiden vrouw Wallis Simpson, dan dat hij koning was.

De munt is een zogeheten soevereign: een gouden munt met de waarde van één pond. Deze is gemaakt van 22 karaats goud en is met een gewicht van bijna 8 gram en een diameter van 22 millimeter iets lichter en kleiner dan een doorsnee pond.

Van de zes munten, liggen er vier in musea en zijn er twee in privébezit. Het bestaan ervan was bij veel mensen onbekend, omdat ze door het Royal Mint-museum niet werden tentoongesteld met de andere koninklijke munten. Dat lag lange tijd gevoelig.

De nu verkochte munt was van een Amerikaanse verzamelaar. Royal Mint heeft hem in contact gebracht met de Britse koper.