Jongens bekogelen trein met stenen, moeder en kind onder het glas

Twee jongens hebben gisteren in Heerhugowaard stenen gegooid naar een rijdende trein. Daarbij sneuvelde een raam. Een vrouw en haar kind, die in de trein zaten, kwamen onder het glas te zitten. Hoe het met hen gaat is niet duidelijk. De politie heeft ze nog niet gesproken, maar wil dat nog wel graag doen.

Er zijn twee jongens aangehouden. Ze liepen op het spoor, schrijft NH Nieuws. Woensdag werd er ook al met stenen gegooid in Heerhugowaard. De politie heeft toen een groepje jongeren staande gehouden, maar er werd niemand gearresteerd.

De politie zoekt getuigen van beide incidenten.