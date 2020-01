Tv-actie voor hulp aan bedreigde dieren Australië

Jeugdzender NPO Zapp en het Wereld Natuur Fonds (WNF) komen volgende week zaterdag met een tv-actie voor de bedreigde dieren in Australië. De voortdurende bosbranden hebben aan tientallen mensen en duizenden koala's en andere dieren het leven gekost.

In een speciale live-uitzending van NPO Zapp-programma Zapp Your Planet wordt zaterdag 25 januari aandacht gevraagd voor de dieren. De uitzending begint om 09.00 uur en is getiteld SOS Koala. Kinderen mogen naar de studio in Hilversum komen om persoonlijk een donatie te doen.

Presentatoren Klaas van Kruistum, Saskia Weerstand en Anne-Mar Zwart roepen kinderen en scholen op de komende week geld in te zamelen voor medicijnen, voedsel en water voor de gewonde en uitgedroogde koala's en voor het herstellen van hun leefgebied.

Het WNF heeft met een andere actie inmiddels al ruim 1,2 miljoen euro opgehaald voor de dieren. Het Nederlandse Rode Kruis kreeg op giro 5125 ook inmiddels 1,2 miljoen euro binnen voor noodhulp en psychosociale ondersteuning aan getroffenen.