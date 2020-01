Olympisch park Rio dicht om 'tragedies' te voorkomen

Nog geen vier jaar na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro heeft een rechter het olympische park om veiligheidsredenen laten sluiten. Het zou niet langer verantwoord zijn om er evenementen te houden. Die kunnen eindigen in tragedies, zo staat in het besluit.

Volgens de rechter mist onder meer een brandveiligheidsrapportage. Totdat er grondige inspecties zijn geweest zijn evenementen daarom verboden.

In het olympische park van Rio staan een tenniscentrum, een wielerbaan, een zwembad en meerdere sporthallen. Na de Spelen van augustus 2016 zijn er geregeld concerten en festivals gehouden, al stond het complex de meeste tijd leeg. De instantie die verantwoordelijk was voor het onderhoud is vorig jaar opgedoekt.

Volgens Braziliaanse media is er van alles mis op het park. Er zouden onder meer stroomkabels zijn gestolen. Ook is de bestrating op sommige plekken kapot. Critici zeggen al langer dat de autoriteiten in Rio de olympische sportlocaties verwaarlozen.