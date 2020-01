Graven van Molukse KNIL-militairen krijgen in Wierden speciale status

De gemeente Wierden gaat een lijst opstellen met bijzondere graven die behouden moeten worden. Het gaat onder andere om graven van Molukse veteranen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). De gemeente gaat de lijst samenstellen met stichting Maluku4Maluku en de Historische Kring Wierden.

Het zal voor het eerst zijn dat in Nederland graven van Molukse veteranen de status van bijzonder graf krijgen, schrijft RTV Oost. Over dat soort graven hoeven geen grafrechten meer betaald te worden. Ook kunnen ze niet worden geruimd. Ook de graven van andere oorlogsveteranen komen in Wierden in aanmerking voor de status.

Leo Reawaruw van de stichting Maluku4Maluku is blij met deze ontwikkeling. "In Wierden gaat het om tachtig tot honderd graven. De veteranen werden geboren onder de klapperboom in de tropen, zij wilden onder dezelfde klapperboom begraven worden", zegt hij.

"Dit is hen ontnomen door dienstbevelen en valse beloften. Nu liggen ze in de koude grond. Nederland moet de nabestaanden uit oogpunt van redelijkheid en billijkheid ontslaan van de grafkosten." Reawaruw gaat na Wierden nu ook de gemeenten Almelo, Rijssen en Hellendoorn benaderen.

'Project van de gemeenschap'

Om te bepalen welke graven er op de lijst komen, gaat de gemeente samen met Maluku4Maluku en de Historische Kring Wierden criteria opstellen. Als de lijst klaar is, wordt deze voorgelegd aan de gemeenteraad.

De graven zullen worden onderhouden door vrijwilligers. "We vinden het belangrijk dat het een project van de gemeenschap is, en niet van de gemeente", zegt wethouder Johan Coes.

Er wordt gezamenlijk gekeken naar de verhalen achter de graven en welke daarvan behouden moeten worden voor de toekomst. "Op deze manier kunnen we graven van mensen uit onze gemeente die iets bijzonders hebben betekend voor onze samenleving behouden. Door de graven in ere te houden, blijft de geschiedenis bewaard."