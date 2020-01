Kabinet wil alcohol en drugstest ook in de chemische industrie

Op je werk een drugstest doen of urine afgeven? Het kan binnenkort in meer bedrijven realiteit worden. Piloten, machinisten en politieagenten worden al getest op alcohol en drugs door hun werkgever, maar bij andere beroepsgroepen mag dat niet zomaar. In maar een paar sectoren is het wettelijk geregeld. Als het aan het kabinet ligt gaat dat ook gelden voor de chemische industrie.

Staatssecretaris van Ark vindt dat veilig werken in bedrijven met chemische stoffen meer prioriteit moet krijgen- en dus beter wettelijk geregeld moet worden.

"Werknemers die binnen een organisatie werkzaam zijn onder invloed van alcohol of drugs leveren een veiligheidsrisico op voor zichzelf, voor hun collega's en voor hun omgeving. Dit gedrag hoort niet thuis op de werkvloer. Ik vind het belangrijk dat hiertegen kan worden opgetreden, omdat iedereen veilig moet kunnen werken. Ik wil daarom het afnemen van testen op alcohol en drugs op de werkplek in specifieke risicovolle situaties mogelijk maken."

Van Ark zegt er niet aan "te moeten denken dat er een ongeluk gebeurt, tot een grootschalige ramp aan toe, omdat iemand onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen is".

Privacy

Dat het niet wettelijk is toegestaan, betekent niet dat er niet al getest wordt op de werkvloer. Minstens tientallen bedrijven doen het -ook zonder wettelijke regels- al wel.

Zo kwam autobedrijf VDL Nedcar in november 2018 in het nieuws met het bericht dat daar regelmatig testen op de werkvloer plaatsvinden.

Directeur Paul van Vuuren zei destijds dat voor hem de veiligheid voorop staat. "Iedere collega waarbij een verhoogde waarde is aangetroffen, en zichzelf én zijn collega's op de werkplek in gevaar brengt, is er één te veel".

Maar het bedrijf riskeerde wel boetes omdat een wettelijk kader voor de testen ontbrak. VNO-NCW stelde daarop dat wetgeving hard nodig is om te kunnen controleren of werknemers onder invloed zijn, zeker sinds de nieuwe privacywet is ingevoerd.

Naast het invoeren van testen wil het kabinet de preventie, voorlichting en begeleiding van werknemers verbeteren.