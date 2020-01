FNV: eerst betere lonen en arbeidsomstandigheden, dan pas groei Schiphol

Als het aan vakbond FNV ligt, mag Schiphol pas groeien als de lonen voor werknemers omhoog gaan en de werkomstandigheden verbeteren. Dat schrijft de bond in een brief aan minister van Nieuwenhuizen die is ingezien door de NOS. "We vragen u om het belang van de werkers op Schiphol goed in ogenschouw te nemen", staat in de brief.

"Wat de FNV betreft is een discussie over de groei van de luchtvaart voorbarig zolang de sociale en maatschappelijke problemen in de huidige situatie niet zijn opgelost", schrijft de vakbond. "Sociale vestigingsvereisten voor bedrijven op de luchthaven, waardoor de arbeidsomstandigheden en daarmee de vliegveiligheid verbeteren, zijn wat ons betreft onontbeerlijk."

De kwaliteit van werk op Schiphol is volgens FNV de afgelopen decennia ernstig verslechterd. "Achter de 68.000 banen op Schiphol zitten 68.000 mensen, waarvan een groot deel werkt in de afhandeling, beveiliging, schoonmaak en catering. Er is veel aan te merken op hun arbeidsomstandigheden."

'Meer incidenten'

De lonen, die volgens de bond vaak rond het minimumloon liggen, noemt FNV "onleefbaar" voor mensen die in de regio Amsterdam wonen. Ook hekelt de bond dat de werknemers vaak flexibele contracten hebben. Volgens FNV groeit het aantal passagiers dat over Schiphol reist veel harder dan het aantal banen.

De omstandigheden zouden negatieve gevolgen hebben voor de veiligheid. "Het aantal veiligheidsincidenten op de grond neemt significant toe, terwijl de meldingsbereidheid afneemt", staat in de brief. De bond wijt de problemen aan "doorgeslagen efficiencybeleid" bij de aanbesteding van diensten en de afhandeling van passagiers en vracht.

Bij luchthaven London Heathrow zouden voordat werd besloten tot uitbreiding eerst loonsverhogingen en andere betere arbeidsvoorwaarden zijn aangekondigd. De vakbond roept de minister en Schiphol op dat voorbeeld te volgen.