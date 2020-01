Rotterdam bruist van activiteiten rond Songfestival

In Rotterdam zijn er rond het Songfestival activiteiten in alle hoeken van de stad. Dat verwacht projectmanager Dave Geensen.

"Wij hebben een oproep gedaan aan Rotterdammers om hun eigen plannen in te sturen. We hebben 260 plannen binnengekregen van inwoners die hun eigen feest willen geven tijdens het Songfestival. Een overweldigend aantal", zegt Geensen tegen regionale omroep Rijnmond.

Rotterdammers konden tot 15 december hun plannen indienen. De organisatie heeft een paar weken tijd nodig om ze te beoordelen.

Groot enthousiasme

Reinier Weers, coördinator van het stadsprogramma, heeft alle plannen gelezen. "Het enthousiasme in de stad is voelbaar en wij worden hier ook erg enthousiast van. We hadden dit eigenlijk ook wel verwacht want er zit veel organisatorisch talent in Rotterdam."

"Er is de hele week lang pop-up programmering in de stad. In het centrum is een European Village waar van alles te doen is, met avondvullende shows. Het is een feest van iedereen voor iedereen en zeker ook voor de Rotterdammer."

De plannen gaan van karaoke tot op grote schermen met elkaar naar de shows kijken. "Er is voor ieder wat wils. Voor ouderen, scholieren en de lhgtbi-community. Ik geloof dat er in april al een dragshow is waar mensen naartoe kunnen gaan."

Weers kan nog niet in detail treden omdat de mensen nog geen reactie op hun plannen hebben gekregen. "Maar we voelen de swing enorm. We hadden zelfs commissieleden die op hun stoel aan het dansen waren bij de beoordeling."

'Douze points voor Rotterdam'

Koning Willem-Alexander verwees naar alle voorbereidingen op het Songfestival in zijn nieuwjaarstoespraak. "Nederland is een land van praten, maar gelukkig ook een land van doen. De stad waar ze dat bij uitstek in de praktijk brengen is Rotterdam, waar ze zich voorbereiden op het Eurovisie Songfestival", zei de koning.

"Er wordt keihard gewerkt en ik weet zeker dat het een prachtig resultaat gaat opleveren. Douze points voor Rotterdam! Iedereen die erbij betrokken is: heel veel succes."