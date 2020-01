Appende Kamerleden wekken ergernis, 'het wekt geen echt geïnteresseerde indruk'

Steeds meer mensen ergeren zich aan het smartphonegebruik van Kamerleden tijdens debatten. Dat merkt Kamervoorzitter Arib door het toenemend aantal klachten van burgers dat ze hierover ontvangt.

De voorzitter begrijpt dat de smartphone van deze tijd is, maar wil ook dat Kamerleden zich ervan bewust zijn welk beeld door veelvuldig geapp tijdens debatten kan ontstaan. Soms- zoals tijdens de Algemene Beschouwingen- wijst ze Kamerleden daar ook op.

Tijdens debatten zit bijna veertig procent van de Kamerleden op de mobiel, zo becijferde het Burgerinitiatief 'Fractie van Aandacht'. Tijdens 21 vergaderingen hielden waarnemers bij hoeveel politici in de zaal op dat moment op hun smartphone zaten te kijken.

Arib: "Het gaat volgens mij niet zozeer om de vraag hoe vaak Kamerleden en bewindspersonen op hun telefoon kijken, maar of ze het debat volgen, naar elkaar luisteren, elkaar in de ogen kijken. Als Kamer hebben we daarin een voorbeeldfunctie".

Geen geïnteresseerde indruk

Het burgerinitiatief wil dat het bestuur van de Kamer de regels aanscherpt, maar het is nog de vraag of dat gaat gebeuren.

Arib begrijpt dat alle informatie voor Kamerleden via de telefoon binnenkomt. "Stukken, moties, nieuws, noem maar op. Vooral tijdens de lange debatten is het een belangrijk middel om op de hoogte te blijven van wat er buiten de plenaire zaal gebeurt".

Ze is dan ook niet voor een telefoonverbod, en heeft het idee dat Kamerleden zich er al bewuster van worden. Maar ze moeten wel blijven opletten, aldus de voorzitter, want een "echt geïnteresseerde indruk wekt het niet".

Vorig jaar november klaagde een Kamerlid overigens over het mobiel gedrag van een bewindspersoon in de Kamer: Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren vond dat premier Rutte tijdens het stikstofdebat wel erg veel met zijn telefoon in de weer was. Rutte erkende later dat dat "niet zo handig" was geweest.