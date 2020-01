Elektrische, ultramoderne Urker viskotter voor de eerste keer op zee

"Het is een modern schip en klaar voor de visserij van de toekomst", zegt Pim Visser van de belangenorganisatie VisNed. Het elektrische schip is onderdeel van een plan om de Noordzeevisserij te verduurzamen. "Het uiteindelijke doel is een zogenoemde zero-impactkotter."

Deze zero-impactkotter bestaat nu alleen nog op de tekentafel van onder andere TNO, de TU Delft en de Universiteit Utrecht. Volgens VisNed mag dit schip geen impact hebben op het milieu en de zeebodem.

Wanneer zo'n kotter de zee op gaat is nog niet duidelijk. Volgens Visser is het een groot project dat nog jaren gaat duren.

Schipper Kramer vindt een verandering van denken echt nodig in de visserij. "Allereerst omdat de brandstofprijzen omhoog gaan en het steeds minder rendabel wordt om te vissen. Een kotter gebruikt tienduizenden liters brandstof per week. Daarnaast is het ook nog eens slecht voor het milieu."

'Dat is toch geen kotter?!'

De Metanoia heeft een andere vorm en glijdt beter door het water. "Dat is fijn, want ik heb snel last van zeeziekte", aldus Kramer.

Op Urk valt het gevaarte nogal op. "Wat nu aan de kade ligt hier is toch geen kotter, wat een raar schip! Ik ben deze opmerking inmiddels wel gewend", zegt Kramer.

Zijn elektrische kotter krijgt volop navolging. "Veel bouwers zijn ons na gaan doen. Ook vanuit Frankrijk is bijvoorbeeld interesse. Ik moet altijd wel grinniken omdat we eerst een beetje uitgelachen werden met ons schip. Nu we bewezen hebben dat je heel veel geld kunt besparen met deze manier van vissen worden we wel serieus genomen."