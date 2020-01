Oud-coffeeshophouder Van Laarhoven vanuit Thaise cel op weg naar Nederland

Voormalig coffeeshophouder Johan van Laarhoven, die jaren vastzat in een Thaise cel, is op weg naar Nederland, heeft zijn advocaat bevestigd.

"Na vijf jaar gevangenschap in mensonterende omstandigheden is Van Laarhoven ernstig ziek en verzwakt", schrijft zijn advocaat in een persbericht. "Hij moet daarom direct voor behandeling naar het ziekenhuis."

Van Laarhoven wordt overgeleverd op grond van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS). Hij moet hier de rest van zijn straf uitzitten, die hij volgens de Nederlandse strafmaat zou krijgen.

Hij is in Thailand veroordeeld voor meer dan 100 jaar cel voor witwassen, waarvan hij er 20 moest uitzitten. Het Nederlandse strafmaximum is 10 jaar en 8 maanden.

De coffeeshophouder werd in Thailand vervolgd omdat de Nederlandse justitie Thailand om hulp had gevraagd bij een strafrechtelijk onderzoek naar hem. Daarop besloot de Thaise justitie hem zelf te vervolgen.

Bemoedigend gesprek

De Nationale Ombudsman oordeelde vorig jaar dat de Nederlandse overheid onzorgvuldig had gehandeld en zo heeft bijgedragen aan de veroordeling van Van Laarhoven.

Ook de Tweede Kamer was bijzonder kritisch op de gang van zaken, en vroeg minister Grapperhaus zich in te zetten voor de zaak. Die reisde in augustus af naar Bangkok, waar hij een "bemoedigend gesprek" voerde met de Thaise premier.

De Thaise vrouw van Van Laarhoven zit wel nog vast. "Ook zij is slachtoffer van het Nederlandse Openbaar Ministerie", zegt Van Laarhovens broer. "Grapperhaus heeft toegezegd zich ook voor haar in te zetten, dus we hopen dat ook zij snel naar Nederland komt."