Brandweerlieden wassen auto's om Australische collega's te steunen

Medewerkers van de brandweer in Amsterdam wassen vandaag auto's. Het geld dat ze daarmee verdienen, gaat naar vrijwillige brandweerlieden in Australië. Die proberen al maandenlang de vele bosbranden te bestrijden.

"Wij zijn ons ervan bewust dat zich een tragedie afspeelt in Australië, een catastrofe voor de dieren, planten, ecosystemen en de getroffen bevolking", schrijft de brandweer in een bericht op Facebook.

Niet zoveel water als in Nederland

In de tekst benadrukt de brandweer ook dat in Australië veel minder water beschikbaar is om te blussen dan in Nederland. "Wij kunnen ons water niet die kant op verschepen, maar bij brandweer Amsterdam-Amstelland willen we op een andere manier ons water gebruiken om zoveel mogelijk financiële hulp naar de Australische collega's te sturen."

Van 13.00 uur tot 16.00 uur kunnen Amsterdammers terecht bij in totaal acht kazernes. Een wasbeurt kost 7,50 euro, maar meer geven mag ook, meldt NH Nieuws.