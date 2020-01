Tweede Kamer probeert via rechter Salam-imperium te ontrafelen

Vader Salam veroorzaakte in 2004 ophef toen hij de hand van toenmalig minister Rita Verdonk weigerde te schudden. Hij ondervond in Tilburg meer weerstand dan zijn zoon in Utrecht. Ahmad Salam werd regelmatig op het matje geroepen door toenmalig burgemeester Vreeman, herinnert wethouder en oud-VVD-raadslid Roel Lauwerier zich.

Lauwerier stelde regelmatig kritische vragen over de Tilburgse imam. Zo eiste hij opheldering over de uitnodiging van de imam voor een bijeenkomst van de gemeente over de aanpak van radicalisering en jihadisme. "Dat terwijl de gemeente nota bene aangifte had gedaan tegen hem vanwege mishandeling", herinnert Lauwerier zich.

'Niet werken in supermarkten'

Onderzoeksjournalist Patrick Pouw volgde in 2008 een jaar lang lessen van Suhayb Salam en schreef er een boek over. Daaruit blijkt dat het bekeren van mensen tot de 'pure islam' zoals die door de profeet Mohammed werd beschreven, een belangrijke missie is van de imam. Pouw zag dat leerlingen werden aangespoord om zoveel mogelijk koranlessen te volgen. Moslima's werd verteld niet in supermarkten te werken waar drank en varkensvlees wordt verkocht.

Er zijn overigens geen aanwijzingen dat de Salam's moslims opriepen om te gaan strijden aan de zijde van IS. Suhayb Salam heeft juist in het verleden gezegd dat moslims uit Nederland daar niets te zoeken hebben.

Populaire koranlessen

In de wijk Overvecht geeft Suhayb Salam koranlessen die goed worden bezocht door kinderen uit de wijk. Veel ouders uit Overvecht kiezen voor die lessen, omdat ze goedkoop zijn en goed georganiseerd. Zijn populariteit was ook de reden waarom een katholieke basisschool in Overvecht hem in 2015 uitnodigde om de gemoederen te komen bedaren na de aanslag in Parijs op Charlie Hebdo.

De kinderen stonden die dagen lijnrecht tegenover de 'witte' leraren op de wijkschool. Imam Suhayb Salam werd uitgenodigd, samen met de plaatselijke pastor. Hij vertelde hen over een vreedzame Mohammed die niet voor geweld koos toen hij werd uitgescholden. De toenmalige directeur had geen aanwijzingen gekregen dat de imam een slechte invloed zou hebben.

