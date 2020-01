Station Zandvoort krijgt twee extra perrons voor Formule 1

Ook de stroomvoorziening wordt aangepast omdat de huidige voorziening op het traject is berekend op hooguit vier treinen per uur. Maar dat is niet genoeg voor het treinverkeer dat tijdens de Formule 1 wordt verwacht. "We moeten dikkere kabels aanleggen en zorgen dat er meer stroom komt."

De extra perrons worden niet alleen voor de Formule 1 aangelegd. Het station heeft volgens Rutten straks ook voldoende capaciteit om in de zomer alle strandgasten aan te kunnen.

Hij heeft er alle vertrouwen in dat het op tijd af is. "Normaal doen we een vergelijkbaar project in drie jaar en nu dus in een paar maanden. Dus we zijn er de komende weken zeker nog druk mee bezig."