'Netflix sluist via Nederland honderden miljoenen weg om belasting te ontwijken'

Netflix sluist honderden miljoenen winst door via Nederland, om zo belasting te ontwijken. Dat schrijft de Britse organisatie Taxwatch na onderzoek. De winst gaat via Nederland, waar het Europese hoofdkwartier van Netflix ligt, door naar andere landen met lage belastingen.

De streamingdienst maakt gebruik van een ingewikkelde constructie met verschillende bedrijven die eigendom zijn van andere bedrijven. Wat Netflix doet is niet illegaal, omdat Nederlandse wetten deze constructie toestaan.

Het gaat om de winst over het abonneegeld van klanten buiten de Verenigde Staten. "Dat geld wordt via Netflix International BV in Nederland doorgesluisd naar andere landen", zegt George Turner, de directeur van Taxwatch. "Maar waar het geld precies naartoe gaat, is een mysterie."

De denktank doet de beschuldiging op basis van eigen onderzoek, genaamd 'No tax and chill'. Netflix zou in 2018 tussen 328 en 430 miljoen dollar (tussen 294 en 385 miljoen euro) aan winst hebben verplaatst via Nederland. De wereldwijde winst van het bedrijf lag dat jaar op zo'n 1,2 miljard dollar.

Ingewikkelde constructie

In 2018 betaalde het bedrijf 4 miljoen euro belasting in Nederland, in 2017 werd helemaal geen belasting betaald in Nederland.

"Netflix maakt gebruik van een soortgelijke structuur als andere bekende digitale bedrijven die belasting ontwijken via Nederland", zegt Turner. Vorig jaar tikte het Europees Parlement ons land op de vingers: Nederland is een belastingparadijs, volgens de EU.

In oktober vorig jaar startte Italië een onderzoek naar de belastingontduiking van de streamingigant, schreef persbureau Reuters. Hoewel Netflix niet gevestigd is in Italië, vindt het Openbaar Ministerie daar dat het belasting moet betalen vanwege het gebruik van digitale infrastructuur.

Netflix was niet bereikbaar voor commentaar.