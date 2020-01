Wereldwijd minder moorden op christenen

Het afgelopen jaar zijn over de hele wereld bijna 3000 christenen om het leven gebracht vanwege hun geloof. Dat zijn er minder dan in 2018, toen meer dan 4000 christenen werden vermoord. De cijfers komen van stichting Open Doors, die jaarlijks een ranglijst opstelt over christenvervolging.

In Nigeria werden de meeste christenen gedood, ondanks een sterke daling. Vorig jaar werden daar 1350 christenen om het leven gebracht, tegen 3700 in het jaar ervoor.

Het aantal aanvallen op kerken en andere christelijke gebouwen steeg in 2019 met zo'n 7500 naar bijna 9500. Volgens Open Doors komt dat door acties van de Chinese overheid tegen kerken in dat land. Afgelopen jaar werden in China ruim 5500 kerken gesloten, vernield of verwoest.

Aanslagen in Sri Lanka

De top 10 van de ranglijst van christenvervolging verandert dit jaar nauwelijks. Noord-Korea voert de lijst voor de negentiende keer op rij aan, voor Afghanistan en Somalië. Een van de grootste stijgers is Sri Lanka, door de aanslagen op kerken en hotels Paaszondag vorig jaar, waarbij meer dan 250 doden vielen.

Burkina Faso stond vorig jaar niet in de top 50, maar komt nu binnen op plaats 28. Het geweld in het Afrikaanse land is het afgelopen jaar explosief toegenomen. Mensen die zich hebben bekeerd tot het christendom hebben volgens Open Doors te maken met verstoting door familie en anderen in hun omgeving.

In onder meer Turkije en Indonesië was er in 2019 minder geweld tegen christenen.