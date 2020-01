Medvedev en zijn regering weg na hervormingsvoorstel Poetin

Premier Medvedev heeft het aftreden van zichzelf en zijn ploeg aangekondigd. Daarmee wil hij president Poetin de ruimte geven om een nieuwe regering samen te stellen en de grondwet aan te passen.

Medvedev wordt de tweede man van de Russische nationale veiligheidsraad. De huidige regering blijft aan tot er een nieuwe is samengesteld, zegt Poetin.

Wijziging grondwet

De onverwachte boodschap volgde kort op Poetins jaarlijkse toespraak tot het parlement waarin hij voorstelt om de Russische premier voortaan door het parlement te laten kiezen. De premier wordt nu nog aangewezen door de president, die zelf rechtstreeks wordt gekozen.

Poetin wil een referendum houden over een wijziging van de Russische grondwet. De bevoegdheden van het parlement zouden vergroot moeten worden met behoud van een sterk presidentieel systeem.

Volgens correspondent David Jan Godfroid is het aftreden van Medvedev een volslagen verrassing en is niet duidelijk wat de achterliggende motieven zijn. Ook is niet duidelijk wat Poetin beoogt met zijn voorstellen.

Hervormen

Medvedev en Poetin vormen al jaren een duo. Poetin was vanaf 2000 president en liet zich in 2008 opvolgen door Medvedev om zelf premier te worden. In 2012 wisselden ze van functie en werd Medvedev premier en Poetin weer president.

Poetins termijn loopt nog tot 2024 en in de grondwet staat dat hij dan niet meer herkozen kan worden.