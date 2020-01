Meer dan 4000 Spanjaarden afgeperst in enorme sextortion-zaak

Een enorme chantagezaak in Spanje lijkt nog groter dan gedacht. Meer dan 4000 mannen zijn afgeperst nadat ze online contact hadden gezocht met prostituees. Toen een criminele bende hun familie daarover dreigde in te lichten, betaalden de slachtoffers bedragen die in een enkel geval opliepen tot 25.000 euro.

Aanvankelijk ging de rechtbank in Teruel, in de oostelijke regio Aragón, ervan uit dat tientallen mannen het slachtoffer waren geworden van de groep afpersers. Maar na bijna een jaar onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie nu dat het aantal bedreigingen opliep tot zo'n 4000, verspreid over heel Spanje.

De zaak is inmiddels zo groot dat de regionale rechters af willen van het strafproces. Ze hebben de Nationale Rechtbank in Madrid gevraagd om de zaak over te nemen. Het bewijsmateriaal tegen de dertig verdachten, van wie een aantal al sinds vorig jaar vastzit, beslaat 25 dossiers.

Chantage

De mannen die het slachtoffer werden van de afpersing maakten onder druk geld over naar de verdachten. Dat gebeurde steevast nadat ze via een website contact hadden gezocht met prostituees. Soms werden hun bezoeken aan de prostituees gefilmd, in andere gevallen werd alleen het online contact, via de website passion.com, door de bendeleden vastgelegd.

Daarna namen de verdachten contact op met de mannen, met het dreigement hun familie over hun sekscontact te informeren. Wie ook maar een beetje gevoelig leek voor de chantage kreeg steeds opnieuw het verzoek geldbedragen over te maken. Bijna altijd ging het om te beginnen om een paar honderd euro.

Knieschoten

Wie weigerde te betalen, kreeg te maken met bedreigingen, variërend van een dreiging met een huisbezoek tot een aframmeling. Volgens de Spaanse krant El País werden de slachtoffers soms een aantal keer per dag onder druk gezet. "Binnen een half uur wil ik mijn geld. Zo niet, dan kun je twee knieschoten verwachten", hoorde bijvoorbeeld een man die 450 euro moest betalen.

De verdachten worden verdacht van afpersing, witwaspraktijken en lidmaatschap van een criminele organisatie die vanuit Valencia opereerde. De meest opmerkelijke naam in de zaak is die van een profvoetballer van de club Levante, die geld van de bende verborgen zou hebben gehouden. De betrokkenen verdienden volgens het OM in een aantal jaar honderdduizenden euro's met het afpersen.

De sextortion-zaak is de grootste ooit in Spanje. Het onderzoek tegen de verdachten begon in 2018, toen voor het eerst een bedreigde man aangifte deed. Ook hij had te horen gekregen dat hij maar beter kon betalen. Zo niet, "dan zal je familie alles te weten komen". Kort hierna kwam de politie zes nieuwe gevallen op het spoor.