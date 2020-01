Amsterdam stelt woonplicht in voor nieuwbouw

Als het aan de gemeente Amsterdam ligt, worden nieuwbouwwoningen straks alleen nog maar door de koper bewoond. Op die manier wil de gemeente beleggers die woningen opkopen en doorverhuren buitenspel zetten.

Na onderzoek zegt de gemeente hiervoor een juridisch houdbare maatregel te hebben gevonden. De zelfwoonplicht wordt opgenomen in de erfpachtvoorwaarden en geldt ook voor de volgende koper.

"Ik wil alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat Amsterdam een stad blijft waar iedereen kan wonen, ongeacht de dikte van je portemonnee", zegt wethouder Laurens Ivens (SP). "Daarom moeten we zorgen dat woningen worden gekocht om in te wonen en niet om er zoveel mogelijk aan te verdienen, zodat de huur- én koopprijzen alleen maar sneller stijgen."

Wel verhuren aan familie

Er zijn een aantal uitzonderingen. Zo blijft het mogelijk te verhuren aan een directe familie, dus partners, ouders of kinderen en hun partners. Ook tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland mag een nieuwbouwwoning verhuurd worden. En het blijft mogelijk om een woning te verhuren als middeldure of sociale huurwoning. Het maximale bedrag daarvoor is op dit moment 1027 euro per maand.

Het duurt nog wel enkele jaren tot de eerste woningen die onder deze maatregel vallen worden opgeleverd. Tot 1 maart is er een inspraakperiode. Later dit jaar moet de maatregel ingaan en dan geldt het alleen voor woningen die nog gebouwd moeten worden.

Wet veranderen voor bestaande woningen

Amsterdam kan nog geen woonplicht op bestaande woningen invoeren. Daarvoor zou eerst landelijke wetgeving aangepast moeten worden. Of dit gebeurt, is nog niet zeker.

Op 10 oktober zei minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een Kamerbrief dat ze uitwerkt "in hoeverre een zelfbewoningsplicht voor bestaande koopwoningen een passende maatregel is om de koopvoorraad te beschermen met het oog op het eigendomsrecht, het recht op vrijheid van vestiging en vrij verkeer van kapitaal".

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat daar nog steeds naar wordt gekeken. De uitwerking is volgens de woordvoerder dit kwartaal klaar en wordt dan naar de Tweede Kamer gestuurd.