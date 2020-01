Zoektocht naar oorlogsfoto's levert zeldzaam materiaal op

Daar zitten ze, de zusjes Beek. Het is zaterdag 3 maart 1945. Van hun huis is na het bombardement op de Haagse wijk Bezuidenhout vrijwel niets meer over. Bij het bombardement sterven ruim 550 mensen, 250 mensen raken zwaargewond. Duizenden mensen worden dakloos, onder wie de zusjes Beek. Maar de blik op hun gezichten is berustend. Bijna zelfverzekerd kijken ze de toekomst in.

De foto is 75 jaar na dato beschikbaar gesteld door Anneleen Beek, een van de zusjes. De foto symboliseert voor haar hoop, laat zij aan Omroep West weten. De hoop die haar vader heeft op de nieuwe generatie die het land weer zal opbouwen na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945).

In het hele land zijn nieuwe foto's opgedoken nadat het NIOD in november een oproep deed "om mee te denken over foto's die de oorlogsgeschiedenis treffend in beeld brengen". Uit alle ingezonden foto's wordt vanmiddag per provincie een selectie gemaakt. Die moet leiden tot een tentoonstelling van in totaal honderd oorlogsfoto's die op 30 maart begint in de Tweede Kamer.