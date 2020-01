Google wil af van trackingcookies in Chrome

Google is van plan om in zijn populaire internetbrowser Chrome zogenoemde trackingcookies van adverteerders over twee jaar niet meer toe te staan. Met deze cookies kunnen derde partijen je internetgedrag volgen terwijl je surft en dit is een doorn in het oog van privacyorganisaties.

Concurrerende browsers Firefox (Mozilla) en Safari (Apple) hebben al strengere maatregelen genomen tegen de trackingcookies. Zo blokkeert Firefox sinds eind vorig jaar standaard de cookies en ook bij Safari zijn ze flink aan banden gelegd. Zo moeten de trackers bij Safari direct gerelateerd zijn aan de site die je bezoekt, anders worden ze geblokkeerd.

Google, die zelf ook veel advertenties verkoopt, wil nu zover niet gaan. Volgens de techgigant wordt met simpelweg blokkeren het verdienmodel van veel websites met advertenties ondermijnd. Bovendien zouden de sites dan overstappen op andere, ondoorzichtige en moeilijker te blokkeren methodes zoals het zogenoemde fingerprinting.