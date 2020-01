Poging om New Kids-snackbar uit Maaskantje in museum te krijgen

"Twee grizzlies, een bami, pikanto, twee Jos Brinkies, een sitostick, broodje warm vlees, viandel, grote portie kipnuggets en twee broodjes bapao." Het is een bekende scène uit de film New Kids Turbo (2010), waarin de vijf hoofdrolspelers veel eten bestellen in snackbar 't Pleintje in Maaskantje.