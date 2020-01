Youp van 't Hek denkt te stoppen op zijn 70e verjaardag

Youp van 't Hek denkt op zijn zeventigste te stoppen met zijn carrière als cabaretier. Dat zei hij zondag in een interview in het Amsterdamse debatcentrum De Balie. Het gesprek werd vandaag online gezet.

"Ik denk: als ik stop, dan heb ik vijftig jaar opgetreden", zei de bijna 66-jarige Van 't Hek in een interview met zijn zoon Julius. "Van lege zalen tot een vol Carré. Dan is het beter om te eindigen in een vol Carré." Hij wil daarna "eindelijk" een boek gaan schrijven.

De cabaretier wil dit jaar nog één oudejaarsconference doen. Dat wordt zijn tiende. Daarna wil hij nog een laatste show maken. "Ik overweeg dan op mijn zeventigste verjaardag, op 28 februari 2024, in theater Carré te staan die avond. Dan zing ik nog één keer Niemand weet hoe laat het is. En dat ik dan weet hoe laat het is en denk: dit was het."

Onwel

De vraag wanneer hij stopt krijgt Van 't Hek sinds hij onwel werd tijdens een optreden steeds vaker, zegt Sjamke de Voogd van zijn impresariaat Hekwerk Theaterproducties. "Dit is geen officiële bekendmaking, geen grote aankondiging. Hij wil alleen geen seniel oud mannetje op het podium worden. Dat zijn mijn woorden, hoor."

"Maar het zou me ook niets verbazen", zegt De Voogd, "als hij dan na afloop zegt: ik voel me wel lekker, ik doe er nog één."