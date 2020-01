Zwaargewonde bij grote brand in zorginstelling Hoorn

In een zorginstelling in Hoorn heeft een grote brand gewoed. Daarbij is een persoon zwaargewond geraakt.

De brand ontstond in een woning op de tweede verdieping van het complex, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Zeker twintig bewoners moesten hun woning uit. Ze werden opgevangen in het naastgelegen wijkcentrum.

"Enkele bewoners hebben rook ingeademd en zijn door het ambulancepersoneel nagekeken", zegt de woordvoerder.

Het vuur is inmiddels geblust, meldt NH Nieuws. De opgevangen bewoners worden weer teruggebracht naar hun woning. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.