Britten informeerden EU niet over veroordeling 75.000 Europese criminelen  

Groot-Brittannië heeft door een computerfout 75.000 veroordelingen van buitenlandse criminelen niet doorgegeven aan hun Europese land van herkomst. De fout werd verhuld uit angst voor imagoverlies, schrijft de Britse krant The Guardian na onderzoek.

Het gaat om Europeanen die in Groot-Brittannië een delict pleegden. De landen waar zij vandaan komen werden niet geïnformeerd over de gepleegde criminele delicten, de straffen die zijn opgelegd of het eventuele risico dat de criminelen voor hun vaderland vormden.

Omdat die details niet werden gedeeld, was het mogelijk dat deze criminelen naar hun eigen land terug konden reizen zonder dat lokale autoriteiten van hun veroordeling op de hoogte waren. Onder hen waren mogelijk zware criminelen.

Het probleem is bij het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid bekend, zegt een woordvoerder. "Maar het gaat om een EU-verplichting en die wordt dan ook nu in EU-verband onderzocht. Dat moeten we afwachten. Daarom kunnen we er nu niets over zeggen."

Reputatieverlies

In eerste instantie werden de details niet gedeeld door een fout in het computersysteem van de Britse politie. Bij een op de drie wetsovertreders werd het land van herkomst niet op de hoogte gesteld. Na vijf jaar werd de fout ontdekt, maar de Britse autoriteiten gaven de fout niet toe uit angst voor reputatieverlies in Europese hoofdsteden.

Dat blijkt uit notulen van een vergadering in mei vorig jaar bij ACRO, de Britse dienst die gegevens van criminelen verzamelt. Er was "nervositeit" bij het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken over het openbaar maken van de gemaakte fout "vanwege de mogelijke impact op onze reputatie". De notulen stonden online bij ACRO, maar zijn inmiddels offline gehaald.

Een maand later werd bij een vergadering gezegd dat er "onzekerheid" was of EU-landen op de hoogte moesten worden gesteld van de fout "omdat er een reputatierisico is voor het Verenigd-Koninkrijk".

Een woordvoerder van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt tegen The Guardian dat er aan het probleem wordt gewerkt. "We proberen dit in samenwerking met de politie zo snel mogelijk op te lossen."