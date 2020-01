Bejaard echtpaar was 'onmisbare schakel in drugsproductie'

Een bejaard echtpaar uit Hagestein, in de buurt van Utrecht, moet mogelijk de gevangenis in wegens betrokkenheid bij een drugslab. Corry (77) en Herman (75) den H. verhuurden een loods op hun erf waar begin 2018 een laboratorium voor de productie van synthetische heroïne en cocaïne werd ontdekt.

Het echtpaar was daardoor een onmisbare schakel in de productie van en handel in harddrugs, betoogde de officier van justitie vandaag voor de rechtbank in Utrecht.

Zelf ontkennen de zeventigers dat ze van het drugslab afwisten, meldt RTV Utrecht. Ze zouden door de huurder zijn misleid en door ziekte weinig buiten zijn geweest. De officier van justitie gelooft het echtpaar niet, omdat getuigen verklaringen aflegden over verdachte personen en activiteiten op het terrein en een stank die tot in de wijde omgeving te ruiken was.

Het echtpaar had kunnen weten dat er een drugslab op hun terrein gerund werd, vindt de officier. Bovendien hadden ze gewaarschuwd moeten zijn na eerdere incidenten met drugs - in 2011 werd er een hennepkwekerij gevonden op hun erf en in 2016 een container met 700 kilo heroïne. Het OM eist tegen het stel 10 maanden cel, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.

Nog drie verdachten

In het professioneel ingerichte drugslab zou in zo'n acht maanden tijd tussen de 150 en 400 kilo harddrugs zijn geproduceerd. De politie kwam het lab op het spoor dankzij een tip. Drie betrokkenen uit Rotterdam en Schiedam staan ook terecht. Zij worden verdacht van de productie van harddrugs, het voorbereiden van handel en smokkel en witwassen.

Tegen hoofdverdachte Abdel T. uit Schiedam eist het OM 3 jaar gevangenisstraf, tegen Jawad A. uit Rotterdam 2 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, en tegen zijn plaatsgenoot Si F. 2 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

De rechter doet op 20 februari uitspraak in deze zaak.