D66-Kamerlid Raemakers uit de running door burn-out

D66'er Rens Raemakers stopt voorlopig als Tweede Kamerlid. Hij heeft een burn-out en gaat met ziekteverlof, laat zijn partij weten. "Al voor het kerstreces kon Raemakers zijn werk niet goed meer doen. Hij hoopte na een paar weken rust in de periode rond Kerst en Oud en Nieuw weer volledig hersteld te zijn. Dat is helaas niet het geval", staat in de verklaring.

Het valt de 28-jarige Raemakers naar eigen zeggen zwaar om terug te treden. "Het advies van artsen is nu echter om mijn gezondheid voorop te stellen en de tijd te nemen voor volledig herstel." In de Kamer voert hij het woord over onder meer zorg, kinderopvang en armoedebestrijding.

Tijdens zijn ziekteverlof wordt Raemakers vervangen door de 48-jarige Marijke Beukering. Zij was in het verleden wethouder in de Utrechtse gemeente IJsselstein en is nu zelfstandig ondernemer in de jeugdzorg.