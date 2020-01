Aantal orgaandonaties daalt weer: 'Ik heb geen leven meer, het is overleven'

"Ik word er heel erg wanhopig en droevig van", vertelt Peter Every (48) uit Vlissingen, een van de gezichten van de campagne, in het NOS Radio 1 Journaal. "We weten dat het merendeel van de Nederlanders positief staat tegenover orgaandonatie. Maar ze bespreken het niet met een dierbare. Als je dan plotseling komt te overlijden, dan laat je je naasten in twijfel achter. En dan gaan ze nooit over tot orgaandonatie. Zelfs als ze het wél wilden. En dat is een gemiste kans."

Every kreeg als klein jongetje al cardiomyopathie, dezelfde hartziekte die zijn vader velde op zijn vijftigste. "Al snel werd ik erg ziek. Ik kreeg eerst een defibrillator, daarna een pacemaker en een hartverkleiningsoperatie. Nu zit ik in het laatste stadium: een steunhart. Dat is een elektrische pomp die met een soort appelboor in je linker kamer wordt geplaatst. Een dikke kabel loopt uit mijn buik naar een computer, een soort controller. Ik heb zelf geen hartslag meer, geen pompfunctie. Ik loop met een soort bomvest aan."