Huisbazen kamperen om te verdienen aan kamernood Maastricht

Een aantal huisbazen heeft vannacht gekampeerd bij het stadskantoor in Maastricht. Ze willen graag een vergunning om hun huis op te delen. De gemeente Maastricht geeft daarvoor een keer per jaar een beperkt aantal vergunningen uit. Bij de vergunningen geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

"Het kan online, Maar er zijn een aantal mensen die er voor kiezen om fysiek aanwezig te zijn. Dat is hun goed recht", zegt wethouder Vivian Heijnen bij 1Limburg. "Ze hopen dan de eersten te zijn die geholpen worden."

De overnachtingssessie van een aantal huisbazen is het zoveelste hoofdstuk in het verhaal rond de kamernood in Maastricht, Het probleem is al jaren groot, vooral omdat de universiteit heel succesvol is in het werven van nieuwe studenten. Zij komen vooral uit het buitenland, vaak uit Duitsland, maar ook uit Groot Brittannië en België. Inmiddels is ruim de helft van de 18.000 studenten op Maastricht University afkomstig uit het buitenland,

Buurtgevoel verdwijnt

Het aantal beschikbare studentenkamers blijft ver achter bij de vraag. Dat komt mede omdat Maastrichtenaren zich al geruime tijd fel verzetten tegen "het ene studentenpand dat aan het andere grenst". Bewonerswoordvoerder Chris Meys wees er in 2017 al op dat het "buurtgevoel" zou verdwijnen vanwege de regelmatige wisseling van bewoners (studenten). Ook veroorzaakten studenten volgens hem overlast in de woonwijken.

In overleg met de bewoners stelde de gemeente regels op. Zo besloot de gemeenteraad in 2017 dat de woonwijken rond de binnenstad voor maximaal 20 procent uit studentenkamers mogen bestaan. In de buitenwijken van Maastricht geldt sinds die tijd een maximum van 10 procent aan studentenkamers.

Vanaf 9 januari 2018 werd de maatregel nog concreter: op 87 van de in totaal 1402 straten van Maastricht werd "een studentenstop" ingevoerd: daar mogen sinds die tijd geen nieuwe studentenkamers meer komen.

Wildgroei aan particuliere kamers

Om te voorkomen dat alsnog een wildgroei van particulier aanbod aan studentenkamers ontstaat, mogen huisbazen hun woning ook niet zomaar splitsen of opdelen. Slechts een keer per jaar, op de tweede dinsdag van januari, geeft de gemeente vergunningen uit voor het opdelen van appartementen, volgens strenge maxima.

Wethouder Heijnen is niet verbaasd over de toestroom aan huisbazen vandaag. "De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om maximaal 120 eenheden toe te voegen aan de voorraad. In kleinschaligheid", zegt ze. "En dan willen mensen die een pand hebben, dat graag toevoegen aan die 120 eenheden. Dat is de reden dat er veel mensen zijn die daar interesse in hebben."

Hoezo is dat betaalbaar

De wethouder benadrukt dat de gemeente tegelijkertijd werk maakt van "studentenhuisvesting in grootschaligheid, in campusachtige gebouwen". Er zijn plannen voor 2900 betaalbare studentenwoningen in het zuiden van de stad.

Concreet: op dit moment wordt een oude school omgebouwd tot een complex met 257 studio's. "Studenten met een Nederlandse nationaliteit mogen er maximaal zes maanden gaan wonen, internationale studenten maximaal een jaar", meldde Observantonline.nl, het blad van de Maastricht University op 12 juni 2019. De kale huur varieert van 600 tot 800 euro per maand. "Hoezo is dat betaalbaar voor studenten???" vraagt een student zich drie dagen later af op dezelfde website.