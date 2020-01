D66 wil dat Europese autoriteit over vliegroutes gaat

Regeringspartij D66 wil niet meer dat luchtvaartmaatschappijen zelf beslissen of ze over conflictgebieden als Irak en Iran vliegen. Voor de veiligheid van de passagiers is het beter dat de Europese Luchtvaartautoriteit EASA daar over gaat, zegt het Kamerlid Paternotte.

De KLM besloot vorige week om het luchtruim boven Irak en Iran te mijden, nadat een Oekraïens passagiersvliegtuig met 176 inzittenden boven Teheran uit de lucht was geschoten. Enkele uren daarvoor had Iran raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Irak, als vergelding voor de liquidatie van generaal Soleimani.

D66 vindt dat je de keuze voor een bepaalde route niet door een commerciële partij mag laten maken, maar net als in de Verenigde Staten bij een luchtvaartautoriteit moet neerleggen.

"Ik denk dat de bittere les een keer geleerd moet worden", zei Paternotte vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. Hij wijst erop dat het besluit van Malaysia Airlines, zes jaar geleden, om over Oekraïne te vliegen, "ook meer dan honderd Nederlanders fataal is geworden".

Het D66-Kamerlid vindt dat de keuze voor een bepaalde route nooit een kwestie van geld tegenover veiligheid mag zijn. Hij zal het voorstel vanmiddag in het vragenuur in de Tweede Kamer aan de orde stellen.