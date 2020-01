Invallen bij radicale Tsjetsjeense moslims in Duitsland

Op verschillende plekken in Duitsland zijn invallen gedaan in verband met het voorbereiden van "een ernstig staatsgevaarlijk misdrijf". Het Openbaar Ministerie in Berlijn heeft geen details gegeven over wat die daad inhoudt.

Volgens justitie zijn de verdachten radicale Tsjetsjeense moslims. Of er mensen zijn opgepakt, is nog onduidelijk.

De huiszoekingen zijn in Berlijn, Brandenburg, Noordrijn-Westfalen en Thüringen. Waarschijnlijk is de politie nog enige tijd bezig. Het Openbaar Ministerie zegt pas na afloop met meer informatie naar buiten te komen.