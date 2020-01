Scheepsbouwer Damen krijgt miljardenorder van Duitse marine, grootste ooit

De Nederlandse scheepsbouwer Damen Shipyards heeft een miljardencontract van de Duitse marine in de wacht gesleept voor de bouw van vier fregatten. Dat heeft het Duitse ministerie van Defensie bekendgemaakt. Het gaat het om de grootste Duitse marineorder ooit.

Het bedrijf uit Gorinchem gaat vier fregatten bouwen van het type MKS 180, met een optie op de bouw van nog twee fregatten. Daarbij is een bedrag van 5,27 miljard euro gemoeid. De schepen worden gebouwd op de scheepswerf van Blohm + Voss in Hamburg. Dat is de Duitse partner van Damen.

De fregatten worden ongeveer 155 meter lang en zijn inzetbaar bij bijvoorbeeld crisissituaties, anti-piraterijmissies en de opsporing van onderzeeboten. Er kunnen zo'n 110 mensen aan boord verblijven en de schepen moeten twee jaar in een gebied op missie kunnen.

Damen kreeg de voorkeur boven German Naval Yards, dat optrok met het Duitse bedrijf Thyssenkrupp. De aanbesteding wordt nog getoetst door de rechter en moet goedkeuring krijgen van de Bondsdag. Bronnen zeggen tegen Duitse media dat een voorwaarde voor goedkeuring is dat 70 procent van de productie in Duitsland plaatsvindt.