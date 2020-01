Extra Franse troepen naar West-Afrika

Frankrijk stuurt 220 extra militairen naar West-Afrika om moslimextremisten uit te schakelen. Ook komt er een gezamenlijke bevelstructuur met regeringstroepen van landen in die regio.

"We hebben geen keus. We hebben resultaat nodig", zei president Macron na een ontmoeting in de Franse stad Pau met de leiders van Niger, Mali, Mauritanië, Burkina Faso en Tsjaad. De strijd zal vooral in het grensgebied van Mali, Burkina Faso en Niger worden gevoerd.

Er zijn al 4500 Franse militairen om in deze landen groepen te bestrijden die met IS en al-Qaida zijn verbonden, maar steeds plegen die organisaties bloedige aanslagen. Dat leidt tot de kritiek dat de Fransen het veiligstellen van hun eigen economische belangen belangrijker vinden. Genoemde landen hoorden in de vorige eeuw bij het Franse koloniale rijk.

Macron eiste dat zijn Afrikaanse collega's hun onvoorwaardelijke steun voor de aanwezigheid van de Fransen zouden uitspreken. Die toezegging lijkt hij gekregen te hebben.