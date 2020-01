ABN is eerste grote bank zonder spaarrente, komt die rente ooit nog terug?

Het hing al even in de lucht: vanaf april keert ABN Amro als eerste grote bank in Nederland geen spaarrente meer uit. De bank had het rentetarief al verlaagd naar een zo goed als symbolisch tarief van 0,01 procent, een percentage dat de andere grootbanken ook hanteren. Nu zakt ABN dus naar nul. Komt de spaarrente ooit nog terug?

De gedachte dat sparen serieus geld oplevert is allang geen vanzelfsprekendheid meer. De spaarrente daalt al tientallen jaren. Sinds juni 2016 staat de rente bij alle Nederlandse banken onder de 1 procent. De reden daarvoor is dat banken zélf een negatieve rente moeten betalen voor het geld dat zij dagelijks verplicht moeten stallen bij de Europese Centrale Bank (ECB).

Van ruim 3,5 miljard tot 'maar' een paar honderd miljoen: zo veel kregen Nederlandse spaarders de afgelopen jaren uitgekeerd aan rente.