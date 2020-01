Verbouwing Nationaal Holocaust Museum kan van start na Duitse schenking

De Duitse regering schenkt 4 miljoen euro aan het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Met die donatie kan het museum, dat nu alleen nog bestaat uit een provisorische expositieruimte, beginnen met de verbouwing tot volwaardig museum.

Het museum komt in het gebouw van de voormalige Hervormde Kweekschool in Amsterdam, dat in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol had. In het pand naast de kweekschool werden jonge kinderen van opgepakte Joden ondergebracht. Medewerkers van de school wisten ruim 600 kinderen uit deze crèche te smokkelen en via de kweekschool in veiligheid te brengen.

Doel van het Nationaal Holocaust Museum is om de volledige geschiedenis van de Jodenvervolging te vertellen. "Duitsland neemt met deze schenking zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dat gedeelte van onze gezamenlijke geschiedenis, die zeker vanaf de Duitse kant een hele donkere geschiedenis is, wordt geborgd in de hedendaagse samenleving", zegt museumdirecteur Emile Schrijver.

In totaal is er 27 miljoen euro nodig voor het verbouwen en ontwikkelen van het museum. Met de schenking van Duitsland komt de teller op 21 miljoen euro te staan. "We hebben er alle vertrouwen in dat we de financiering halverwege dit jaar helemaal rond zullen hebben", zegt Schrijver.

Topstuk

De basis van het museum is de Polakcollectie: 3000 documenten die vlak na de oorlog zijn verzameld over de Holocaust en die tot nu toe bij het Joods Historisch Museum waren ondergebracht. Ook kunstvoorwerpen en persoonlijke objecten zullen worden geëxposeerd.

"We proberen met kleine objecten de menselijke dimensie terug te brengen", legt de museumdirecteur uit. "Het gaat niet over statistieken. Het gaat over iets dat mensen is overkomen, is aangedaan door andere mensen."