Eindhovense moet 2,1 miljoen terugbetalen vanwege zorgfraude

Een vrouw uit Eindhoven moet van de rechter ruim 2 miljoen euro terugbetalen aan de Staat. Dat bedrag heeft ze verduisterd toen ze zich tussen 2007 en 2013 voordeed als bemiddelaar voor mensen met een persoonsgebonden budget, aldus de rechtbank. De Eindhovense werd ruim twee jaar geleden al voor deze zorgfraude veroordeeld tot 28 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.

De 59-jarige vrouw bood zich aan als bemiddelaar voor het aanvragen van persoonsgebonden budgetten (pgb's). Ook deed ze de administratie van de budgethouders en had ze toegang tot hun bankrekeningen. Buiten hun medeweten vervalste ze formulieren en diende ze declaraties in bij zorgverzekeraars voor nooit verstrekte zorg. De uitgekeerde bedragen sluisde ze naar haar eigen bankrekening.

De officier van justitie berekende dat ze in totaal 1,9 miljoen euro in eigen zak had gestopt. De rechtbank kwam op basis van bewijzen uit het strafdossiers tot een iets hoger bedrag: 2,1 miljoen.