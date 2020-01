Regionale omroep voert actie tegen haatreacties op sociale media

Het voorlezen van beledigende teksten was de aftrap van de actie Tou Eem, 'toe even' op zijn Gronings. De omroep ziet online veel vervelende reacties voorbijkomen. "Dat willen we niet meer. Onze socialemediaplatforms moeten een plek zijn waar mensen zich veilig voelen om hun mening te geven en te discussiëren. Dat is nu te vaak niet het geval."

Een paar jaar geleden zagen ze bij RTV Noord op Facebook een paar reacties per maand die niet door de beugel konden. Inmiddels zijn het elke dag meerdere berichten. Je zou denken dat dit het werk is van anonieme trollen, schrijft de omroep. Maar dat blijkt niet te kloppen. "Als je op de profielen kijkt van deze pestkoppen blijken het meestal 'normale' Groningers te zijn, echte mensen."

"De mensen die nuance proberen aan te brengen in een discussie moeten het vaak ontgelden", zegt journalist Hogeboom. "Deze mensen blijven steeds vaker weg."

Online verruwing

De omroep plaatst vandaag geen nieuwsberichten op zijn Facebookpagina, maar zendt in plaats daarvan twee keer live uit op Facebook. Hiermee wil de omroep het probleem aan de kaak stellen. Een hoogleraar rechtswetenschap geeft uitleg en de directeur van SIRE praat mee over de online verruwing.

De reacties op Tou Eem zijn vooral positief. Voorbijgangers reageerden begripvol, zoals blijkt uit onderstaand filmpje.