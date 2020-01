Gevluchte Iraanse olympisch medaillewinnares traint in Eindhoven

"Ze was op vakantie in Europa, maar besloot met haar partner niet terug te keren naar Iran. Natuurlijk is ze welkom bij ons. We kennen haar kwaliteiten, ze is een aanwinst voor het taekwondo in Nederland", zegt El Boujjoufi.

In stilte

Of Alizadeh asiel heeft aangevraagd in Nederland en of ze in de toekomst voor Nederland zou kunnen uitkomen, is nog niet duidelijk. Eigenlijk wilde ze in stilte haar toekomst bepalen, maar doordat een foto van haar verblijf in Nederland uitlekte naar Iran zag ze zich gedwongen dit weekend de openbaarheid te zoeken.