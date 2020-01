Klokgelui voor Aart Staartjes in zijn dorp Dronryp

Dronryp herdenkt de overleden Aart Staartjes. Het Friese dorp tussen Franeker en Leeuwarden luidde vanochtend een kwartier lang de kerkklokken tegenover zijn woning.

De acteur woonde sinds 2012 in Dronryp. Buurman Ron Groen heeft de vlag halfstok hangen. Daarop pronkt het wapen van Amsterdam, omdat Staartjes daar oorspronkelijk vandaan kwam.

Aart Staartjes kreeg vrijdag een ernstig ongeluk met zijn brommobiel in Leeuwarden en overleed gisteren in het ziekenhuis.

Voor zijn buurman kwam zijn dood na het ongeluk niet als een verrassing. "We wisten al dat het niet goed met hem ging", zegt Groen tegen Omrop Fryslân. Hij maakte regelmatig een praatje met zijn bekende buurman. "We spraken regelmatig over Amsterdam-Noord. Daar kwam hij vandaan en ik ook."

Groen kreeg het nieuws gisteren mee via sociale media. "Het eerste wat ik dacht was: er is een Amsterdammer doodgegaan. Ik was verstild."